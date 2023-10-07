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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفيش ملك موت اسمه عزرائيل.. تصريح مثير للجدل من الشيخ خالد الجمل

لقاء الشيخ خالد الجمل
لقاء الشيخ خالد الجمل بموقع صدى البلد

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد ملك موت اسمه عزرائيل، منوها أن لكل إنسان ملك موت خاص به، بدليل قول الله تعالى (قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ).

ملك موت

وأضاف خالد الجمل، في فيديو بموقع صدى البلد، أن كل شخص له ملك موت موكل به، منوها أن ملك الموت نفسه لا يعلم موعد الأجل أو وفاة الإنسان.

خالد الجندي: لا يوجد اسم «عزرائيل» في القرآن الكريم أو السنة

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ووجه الشيخ خالد الجمل، لكل من يدعون علم الغيب، وقراءة الفنجان وقراءة الكف، ومعرفة رزق الإنسان وموعد وفاته، أن يوضحوا قول الله تعالى (وَما تَدْرِي نَفْسٌ ماذَا تَكْسِبُ غَدًا وما تَدْري نَفْسٌ بأيّ أرضٍ تَمُوتُ).

وأكد أن هذه المسألة لا يوجد نفس أو شخص في العالم مطلقا، يعرف رزق الإنسان أو رزق غيره، أو يعلم موعد وفاته أو وفاة شخص أخر.

عزرائيل

وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الجميع يذكرون اسم «عزرائيل»، لكنه لا يوجد اسم «عزرائيل» في القرآن الكريم أو السنة.

أوضح خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي"  أن كل إنسان له ملك خاص به، مشيرًا إلى الآية الكريمة: «قُلۡ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلۡمَوۡتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُونَ».

وتابع الجندي: «يعني كل واحد مننا له ملك خاص، إنما ربنا ماقالش اسمه، لكن ذكر فى القرآن والسنة أسماء مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره».

ملك موت عزرائيل الشيخ خالد الجمل وفاة الإنسان علم الغيب

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