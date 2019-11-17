عزرائيل ليس ملك الموت .. خالد الجندي: الناس اخترعت أسماء للملائكة على مزاجها

اشتهر أن اسم ملك الموت عزرائيل، إلا أنه لم ترد تسمية ملك الموت بهذا الاسم في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة، وإنما ورد ذلك في بعض الآثار والتي قد تكون من الإسرائيليات.. فهل عزرائيل اسم ملك الموت؟.





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يوجد ملك اسمه عزرائيل، لا في الكتاب ولا السنة، لافتًا إلى أن بعض الناس اخترع أسماء للملائكة على مزاجهم، مشيرًا إلى أن الله تعالى لم يظهر اسم ملك الموت وأن مسمى عزرائيل من تأليف البشر ولا يوجد ملك بهذا الاسم في القرآن أو في السنة.





وأضاف: أنه من الواضح أنه اسم يهودي لأن كلمة «ئيل» في اليهودية تعني «الله» فأضافوا مسمى «عزرا» إليها ثم نسبوها لملك الموت، متابعًا: أن الله سبحانه وتعالى أخفى اسم ملك الموت حتى لا يتشاءم الناس منه وحتى لا ينسب الناس إليه ما يفعله من قبض أرواح البشر لأن كل ذلك من أمر الله تعالى.



