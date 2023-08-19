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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: لا يوجد اسم «عزرائيل» في القرآن الكريم أو السنة

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الجميع يذكرون اسم «عزرائيل»، لكنه لا يوجد اسم «عزرائيل» في القرآن الكريم أو السنة.

أوضح خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي"  أن كل إنسان له ملك خاص به، مشيرًا إلى الآية الكريمة: «قُلۡ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلۡمَوۡتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُونَ».

خالد الجندي: كفر الملحد بالعقيدة "عقيدة خاطئة"

خالد الجندى: الإنسان يحتاج إلى عقيدة مثل الماء والهواء

وتابع الجندي: «يعني كل واحد مننا له ملك خاص، إنما ربنا ماقالش اسمه، لكن ذكر فى القرآن والسنة أسماء مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره».

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العقيدة ضرورة نفسية للإنسان مثل الماء والهواء.

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج لعلهم يفقهون، أن الملحد لو لديه يقين بأن الدين غير موجود ولا وجود لله عز وجل وأنه لا قيمة للمعلومات الدينية فهذا في حد ذاته معتقد، مؤكدا أنه معتقد خاطئ ولكن الملحد لم يستطع التحرر من العقيدة.

وتابع: كفر الملحد بالعقيدة عقيدة وهى خاطئة ولا شك في ذلك إنما هي عقيدة مضادة، والطبيعة أن اى انسان لازم يعتقد شيء سواء في وجود الله أو تصور مغلوط عن الله فى نظره فبذلك تكون العقيدة احتياج انساني

خالد الجندي العقيدة عزرائيل لعلهم يفقهون

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