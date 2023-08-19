خالد الجندى: الإنسان يحتاج إلى عقيدة مثل الماء والهواء

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أى إنسان فى احتياج إلى عقيدة مثل الماء والهواء.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، أن كفر الملحد بالعقيدة يعتبر عقيدة في حد ذاتها، لكنها تعتبر عقيدة خاطئة.

وذكر أن العقيدة احتياج إنساني، وتشبه الماء والهواء حيث لا يستطيع الإنسان العيش بدونهما.

وشدد الجندي، على أن احتياج الإنسان للعقيدة يحتم عليه ضرورة أن يدقق فيها ليتبع النهج الصحيح، معقبا: «النفس إذا لم تشغلها بالحق ستشغلك بالباطل».

ولفت إلى أنّ القرآن الكريم يعتبر حصنا نفسيا للإنسان، يظل مستمرا على هذا النحو حتى يوم القيامة، وهو ما يحمي الإنسان من أي فراغ نفسي.