خالد الجندي: كفر الملحد بالعقيدة "عقيدة خاطئة"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العقيدة ضرورة نفسية للإنسان مثل الماء والهواء.

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج لعلهم يفقهون، أن الملحد لو لديه يقين بأن الدين غير موجود ولا وجود لله عز وجل وأنه لا قيمة للمعلومات الدينية فهذا في حد ذاته معتقد، مؤكدا أنه معتقد خاطئ ولكن الملحد لم يستطع التحرر من العقيدة.







وتابع: كفر الملحد بالعقيدة عقيدة وهى خاطئة ولا شك في ذلك إنما هي عقيدة مضادة، والطبيعة أن اى انسان لازم يعتقد شيء سواء في وجود الله أو تصور مغلوط عن الله فى نظره فبذلك تكون العقيدة احتياج انساني