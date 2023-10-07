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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ينعقد غدا .. الخارجية : على مجلس الأمن وضع أطروحات تعالج القضية الفلسطينية

وزير الخارجية
وزير الخارجية

علق السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والهجوم الفلسطيني على مستوطنات إسرائيلية.

 

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الاتصالات جارية.. الخارجية: مصر تبذل كل جهد لوقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

 

وقال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"منذ صباح اليوم يقوم وزير الخارجية باتصالات مع مسؤولين دوليين لبحث التهدئة ووقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل".

 

 وأضاف أحمد أبو زيد :" التصعيد بين فلسطين وإسرائيل خطير وينذر بعواقب وخيمة ويعرض حياة المدنيين للمخاطر ولابد من تدخل جميع الأطراف الدولية لوقف التصعيد ".

 

 وتابع أحمد أبو زيد :" مجلس الأمن سوف ينعقد غدا لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين والتصعيد المستمر ".

 

وأكمل احمد أبو زيد :" مصر أكدت على أهمية تعامل مجلس الأمن مع القضية الفلسطينية بشكل كامل وشامل ولابد من وضع أطروحات تعالج ملف القضية الفلسطينية ".

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