عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتصالات جارية.. الخارجية: مصر تبذل كل جهد لوقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

وزير الخارجية
وزير الخارجية

علق السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على تطورات الأوضاع في  قطاع غزة والهجوم الفلسطيني على مستوطنات إسرائيلية.

صمت العالم مخجل.. الأزهر يقدم التعازي في ضحايا فلسطين الأبرياء

وقف إطلاق النار.. مصر تدعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته بشأن التصعيد في فلسطين

وقال  أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الاتصالات المصرية ما زالت جارية لتهدئة الأوضاع في فلسطين".

 وأضاف أحمد أبو زيد :" مصر تبذل كل جهد دبلوماسي لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ".

 وتابع أحمد أبو زيد :" الوضع متأزم في فلسطين وهناك أعداد كبيرة من الضحايا بسبب أحداث اليوم"، مضيفا:" استهداف المدنيين أمر خطير ويعقد من الموقف".

وأكمل أحمد أبو زيد :"  مصر تنادي دائما بتجنيب تعريض المدنيين للمخاطر وضرورة إيجاد أفق لحل الأزمة لأن غياب المسارات السلمية والأمل في المحادثات السلمية يؤدي إلى زيادة حدة الاحتقان ".

الخارجية مصر فلسطين إسرائيل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

عاجل .. الأهلي يتوّج بلقب بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

في اتصال هاتفي | السيسي وماكرون يناقشان جهود وقف التصعيد بـ غزة

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

ترشيحاتنا

دفن السحر وأعمال وقف الحال.. خالد الجمل يعلق على أمور تشغل بال الناس

إيقاف جلسة حكومة الاحتلال بسبب رشقة صاروخية على تل أبيب

مستشفيات شمال سيناء ترفع درجات الاستعداد لاستقبال مصابي فلسطين

هتفضل مستباح| تعليق صادم من نجم الزمالك بعد طرد عواد أمام البنك الأهلي

أكبر عملية ضد الاحتلال.. أحمد موسى: مقاتلو المقاومة الفلسطينية أسروا إسرائيليين

الزمالك يتعادل بتسديدة صاروخية لـ زيزو في شباك البنك الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

طريقة عمل كرات التمر | صحية و لذيذة

في مثل هذا اليوم.. النحاس يفاجئ الجميع بإلغاء معاهدة 1936 لهذه الأسباب

هدية ذهب.. حمو بيكا يثير الجدل مع زوجته خلال عيد زواجهما الثالث.. صور

فيديو

سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ