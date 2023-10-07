الاتصالات جارية.. الخارجية: مصر تبذل كل جهد لوقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

علق السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والهجوم الفلسطيني على مستوطنات إسرائيلية.

وقال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الاتصالات المصرية ما زالت جارية لتهدئة الأوضاع في فلسطين".

وأضاف أحمد أبو زيد :" مصر تبذل كل جهد دبلوماسي لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ".

وتابع أحمد أبو زيد :" الوضع متأزم في فلسطين وهناك أعداد كبيرة من الضحايا بسبب أحداث اليوم"، مضيفا:" استهداف المدنيين أمر خطير ويعقد من الموقف".

وأكمل أحمد أبو زيد :" مصر تنادي دائما بتجنيب تعريض المدنيين للمخاطر وضرورة إيجاد أفق لحل الأزمة لأن غياب المسارات السلمية والأمل في المحادثات السلمية يؤدي إلى زيادة حدة الاحتقان ".