تفتيش مالي وإداري لمتابعة منظومة العمل بالوحدات والمديريات ببني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري،ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية،مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية لكل القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه الأستاذ أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار 3 أشهر" يوليو ، أغسطس ، سبتمبر 2023"،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه231 من الحملات التفتيشية المفاجئة شملت 9 زيارات لإدارات ومشروعات تابعة لديوان عام المحافظة (مصنع علف الدواجن التابعة للمشروعات المركزية بشرق النيل ،المكتبة المركزية ،مركز تدريب الحاسب الآلي بالمجلس الشعبي المحلي ، مشروع تحسين الطرق ،مركز معلومات شبكات المرافق ،مشروع المواقف ،إدارات الديوان العام الداخلية والخارجية ، بجانب 53 زيارة على الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية شملت(الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، بني عدي، أهناسيا الخضراءالمنطقة الثالثة قسم النظافة وقسم الاشغالات، باروط، ننا، ميدوم، سدس الأمراء، الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بــبــا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، قمبش ،قسم الإشغالات بالمنطقة الراابعة ، بني عدي ،صفط راشين ،براوه ،دنديل ،إبشنا، ومدينة بني سويف، بهبشين ،باروط ،الإدارة الهندسية ببني سويف، قمبش ، الميمون ،تزمنت الشرقية ،دلاص ،أشمنت ،قاي ،شريف باشا ،انفسط ،سدس ،النويرة ،أشمنت،المنطقة الاولى (أ) ، قسم الإشغالات بالمنطقة الأولى ، قسم الإشغالات بالمنطقة السادسة ،بني عدي ، المنطقة السادسة ،بلفيا ،الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف،الحملة الميكانيكية ببني سويف،قاي ،المنطقة الخامسة (قسم النظافة - وقسم الإشغالات) ،الحمام ،المنطقة الثانية (قسمى النظافةوالإشغالات) ،نـنـا ،تزمنت الشرقية، دلاص ،أشمنت ،قاي ،شريف، انفسط ،سدس ،

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 117حملة تفتيش شملت :مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة وهي الوحدات الصحية بقرى (الدوالطة،دنديل،أطواب،طنسا بني مالو ،مكتب صحة أول ،إدارة الطب الوقائى ،مركز طبي شرق النيل ،بني عدي،مكتب صحة ثالث ،إدارة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا ،بدهل،باروط،ننا ،ميدوم ،سدس الأمراء،اهناسيا الخضراء ،شاويش ،شريف باشا ، تل ناروز ،مركز رعاية الطفل بشارع عبد السلام عارف ، الإدارة الصحيةببــبــا ، الإدارة الصحية بالواسطى ،مكتب الصحة بحي مقبل ،اهناسيا الخضراء ،مكتب صحة أول ،دلاص ،الزيتون ،مركز رعاية الطفل بالمرماح ،المركز الطبي بالغمراوي ،تزمنت الغربية ،مكتب صحة ثالث ،باروط ،الحيبة ،مكتب رقابة الأغذية ،إدارة الملاريــا ،بني هارون ،مكتب صحة ،إدارة مكافحة ناقلات الأمراض ،صفط راشين ،طرشوب ،بني محمد راشد الحكامنة،براوه،منشأة عبد الصمد،إبشنا،مستشفى الحميات،دنديل ،نزلة حنا، الفنت،اقفهص،أبو صير ،معمل الرصد البيئى ،مستشفى الرمد ،باروط ،أهوه ،مكتب صحة ثاني ،هليه،تزمنت الشرقية ،دلاص ،أشمنت،قاي ،الكوم الأحمر ،شريف باشا ،انفسط ،مديرية الصحة ،دلهانس ،تلت ،الهرم، صفط الشرقية ، المسيد، تمام كساب ،دموشيا ،النويرة ، أشمنت ،أبو سليم ،مكتب رعاية الطفل بشارع عبد السلام عارف ،رعاية الطفل الواسطى ،زاوية المصلوب ،جزيرة المساعدة ،إدارة الطب الوقائى ،بني عدي ،بني بخيت ،بالحكامنه، الحلابية ،منشأة أبو مِليح، نــنــا ،الإدارة الصحية ببني سويف ،هلية ،مكتب صحة رابع ،مكتب صحة أول بني سويفمركز طبي الغمراوي ،دلاص قاي ،بني هاني ،معصرة نعسان ،منيل غيضان ،الحمام ،علي زيدان ، الحرجة، كفر أبو شهبة،زكي فاضل ،الشوبك ،مكتب مراقبة الأغذية ،مستشفى قروي تزمنت الشرقية ،دلاص ،أشمنت،قاي ،الكوم الأحمر،شريف باشا ،انفسط ،مديرية الصحة ،دلهانس ،تلت ، الهرم ، صفط الشرقية ،المسيد تمام كساب ،

بجانب 80 حملة تفتيشية على عدد المديريات والإدارات الخدمية والمصالح الحكومية ، وشملت 22 زيارة في قطاع التعليم، تضمنت دواوين المديرية والإدارات ومركز تطوير تكنولوجي والمدارس، و2 زيارة في قطاع التموين ( مديرية وإدارات ومكاتب تموين ) ، و12 زيارة للقطاع الزراعي ( المديرية والإدارات والجمعيات الزراعية ) ، و9 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي ( المديرية والإدارات والوحدات ) ، و15 زيارة في قطاع الطب البيطري ( المديرية والإدارات والوحدات والمكاتب) ، و3 زيارة لمديريتي الإسكان والطرق والنقل، و4 زيارات لمديرية وإدارات العمل ، و13 زيارة على مراكز وإدارات الشباب والرياضة

من ناحيته وجه المحافظ بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها،وشملت :حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية،والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية ،مع تكرار المتابعة والمرور الدوري،واعداد تقرير شامل بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها خلال الفترات المقبلة