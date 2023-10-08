عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023| اتبع نظام غذائي صحي

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.


تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.


برج السرطان وحظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023


فشلك أو خذلانك لا يعنى تراجعك عن هدفك الذى تحلم طوال الوقت بالوصول إليه، بل يعنى إنك بحاجة لخطة جديدة تساعدك على تحقيق النجاح الذى ترغب في تحقيقه.

 


توقعات برج السرطان حظك اليوم عاطفيا

انصت للحبيب جيداً حتى تفهم دوافعه وراء ماأقترفه في حقك الفترة الماضية، لعلك تصفح عنه وتعود علاقتكما كما كانت في السابق مليئة بالحب والتفاهم.


توقعات برج السرطان حظك اليوم صحيا

حافظ على صحة قلبك باتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية المناسبة لعمرك وصحتك حتى تشعر بالنشاط والحيوية بشكل يومى.

 

txt

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023: استغل وقتك في المشي

txt

برج العذراء .. حظك اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023: اعتن بصحتك جيدا


برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في تحقيقه للنجاح الذى يسعى إليه، ويتجنب التفكير في الماضى بكل خسائره ويفكر فقط في مستقبله.

برج السرطان برج السرطان وحظك اليوم مهنيا برج السرطان وحظك اليوم عاطفيا ابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

موضوعات متعلقة

4 أبراج تقع في حب الأصدقاء.. هل أنت منهم؟

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023: احذر العصبية

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023: تقبل نقد الآخرين

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023: بفضل عملك الجاد تحقق النجاح

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

هشة وفى 5 دقائق ..طريقة عمل دونات البرتقال المقلية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل بوظة المانجو اللذيذة

علامات تكشف الفرق بين اللحوم البلدي والمستوردة

ترشيحاتنا

مسؤول أمريكي: بايدن عرض دعمه لإسرائيل في هذا الوقت العصيب

إلهام شاهين: مهاجمو مسلسل ألفريدو ميلشيات إلكترونية

7 مخالفات احذرها.. ننشر عقوبات الأزهر على الطلاب في المعاهد

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات كثيفة على قطاع غزة

شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

خطر يهدد جميع مستخدمي واتساب WhatsApp 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ