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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مبيعات BMW M ترتفع بنسبة 58% ومرسيدس G63 الأكثر مبيعاً من AMG

صدى البلد

شهدنا أرقام مبيعات إيجابية لشركات صناعة السيارات خلال معظم عام 2023. مع بعض المساعدة الإضافية من المحللين في JATO Dynamics، اكتشفنا حقيقة مثيرة للاهتمام بشكل خاص والتي تأتي بمثابة مفاجأة. تحقق السيارات الفاخرة عالية الأداء أداءً جيدًا في الولايات المتحدة، وبشكل خاص في أوروبا. وهناك علامة تجارية واحدة تقف أعلى بكثير من البقية.

مبيعات BMW M ترتفع بنسبة 58% 

هذه العلامة التجارية هي BMW، وبشكل أكثر تحديدًا، BMW M ، ووفقًا لبيانات تسجيلات السيارات الجديدة في أوروبا، تم بيع أكثر من 19600 طراز BMW M خلال النصف الأول من العام. 

 

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولم يقتصر النمو على أوروبا، حيث حققت سيارات BMW M مبيعات بلغت 16,400 سيارة في الولايات المتحدة حتى شهر يونيو، ليصل المجموع إلى 36,000 سيارة عالية الأداء.

مبيعات BMW M ترتفع بنسبة 58% 

ومن الجدير بالذكر أن الإحصائيات تعكس فقط موديلات M، لم يتم تضمين مركبات مثل M340i، ولكن XM باهظة الثمن هي بالتأكيد كذلك. وتظهر الإحصائيات أن أداء السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) كان جيدًا جدًا. وتم بيع 1171 وحدة في الولايات المتحدة حتى نهاية يونيو، مع نفس الشيء تقريبًا في أوروبا.

مبيعات BMW M ترتفع بنسبة 58% 

في حين أن هذا الرقم قد لا يبدو رائعًا في ظاهره، فإن سعر سيارة BMW XM 2023 يبدأ من 159.995 دولارًا في الولايات المتحدة، لقد تجاوزت مبيعاتها بعض المركبات عالية الأداء الأقل تكلفة، وليس أقلها زميلتها ذات المقعدين، BMW Z4.

مبيعات BMW M ترتفع بنسبة 58% 

هناك المزيد من النجاح لدى منافسة BMW في كروس تاون، مرسيدس بنز، في الواقع نعني مرسيدس-AMG في هذه الحالة، وفقط طرازات AMGعالية الأداء، في أوروبا ارتفعت مبيعات AMG بنسبة 57 بالمائة خلال النصف الأول من العام مع 13.700 وحدة. 

مبيعات BMW M ترتفع بنسبة 58% 

ويكفي الحصول على المركز الثاني بين أقسام الأداء العالي في المسرح الأوروبي، وتعد سيارة Mercedes-AMG SL عنصرًا رئيسيًا في هذا النمو. ومع ذلك، فهي ليست سيارة AMG الأكثر شعبية على الإطلاق، يذهب هذا الشرف إلى سيارة G63الشهيرة (والمكلفة أيضًا)، والتي تمثل ما يقرب من واحدة من أربع مبيعات AMG جديدة.

BMW M Jato Dynamics BMW SUV مرسيدس بنز Mercedes-AMG SL

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