بالصور.. نجوم الفن والإعلام والمشاهير يحتفلون بـ جوايا 100 أنا» لوفاء ماهر

شارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير فى الاحتفال بتوقيع كتاب "جوايا 100 أنا" للكاتبة وفاء ماهر، نائب رئيس مهرجان الفضائيات العربية، وذلك داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة.

كان أبرز الحضور من نجوم الفن ماجد المصرى، وروجينا، وتامر الصراف وحرمه، ورانيا فريد شوقي، ومصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، ودنيا عبد العزيز، ومصطفى كامل، وأحمد عبد العزيز وحرمه، ومحمد أحمد ماهر، نجل الفنان الكبير أحمد ماهر، والكاتبة وفاء ماهر، والمخرج هانى لاشين، وحرمه الإعلامية رشا سليمان.

وتواجد من الإعلاميين أحمد عليوة، رئيس مهرجان الفضائيات العربية وحرمه هبة، ولمياء فهمى عبد الحميد، وإنجى على، وسهير جودة، وشيماء السباعى، ودينا فاروق.

أدارت الندوة الكاتبة الصحفية الكبيرة والمؤلفة منى رجب، ويدور الكتاب حول الصفات الإنسانية المختلفة داخل كل فرد وأنها متواجدة بنسب وتعتمد كل صفة على الأخرى، ولا يمكن وصف شخص بتفرده بصفة واحدة فقط.

وعقب الندوة، حرص الحضور على الحصول على نسخ من "جوايا 100 أنا" موقعة من الكاتبة الكبيرة وفاء ماهر.

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