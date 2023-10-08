بيموت من ريحتها.. أعشاب عربية تقضي علي البق نهائيا

تتواجد حشرة البق منذ ألاف السنين، إلا أنه تم التخلص منها والقضاء عليها نهائياً خلال فترة الخمسينات من القرن الماضي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أنها عادت في الفترات الأخيرة و بكثرة؛ و بعد حظر المبيدات الحشرية الضارة بالبيئة و الإنسان كمادة DDT

وأكد المعالج بالطب البديل محمد المزيان أن هناك أعشاب عربية تخلص علي البق نهائيا من خلال استخدم أوراق النعناع ،التي تتمتع برائحة نفاذة قوية لها قدرة عالية في طرد الحشرات، فإذا وضعتها بجانب السرير ستطرد حشرة البق من الفراش.

الريحان

يتم استخدام أوراق الريحان المطحونة ووضعها في أكياس المخدات ورشه في أنحاء المكان ليطرد البق منه.

أوراق شجرة النيم

لها رائحة نفاذة قادرة على القضاء على حشرة البق وطردها، وذلك بوضعها في أرجاء المنزل وعلى الأثاث وأي مكان تشك بوجود البق به، كما يمكن حرقها وتبخير المنزل بها لطرد البق نهائيًا.

الكلور والجاز، من المواد الفاعلة في القضاء عليه لما لهما من رائحة كريهة.

مجفف الشعر، طريقة جيدة في التخلص من البق إذ أنه لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

الفلفل الحار

، له رائحة نفاذة لا يتحملها البق فيُقضى عليه أو يترك المكان بحثًا عن بيئة مناسبة له، ويتم وضع الفلفل الحار بجوار الأماكن المصابة بالبق

و في النهاية يجب على المسافر أخذ الحذر من الغرف التي ينزل بها، و عليه فحص أمتعته جيداً قبل المغادرة؛ حتى لا ينقل البق لمنزله



يجب عليك عند الانتقال غسل الملابس والمفروشات بماء ساخن

يموت البق عند درجة الحرارة العالية، فغسل المفروشات بماء يصل لدرجة الغليان كفيل بقتله والقضاء عليه، و بعدها عليك بتعريض تلك المفروشات للشمس للتخلص منه تمامًا.

غلق كل الثقوب والثغرات، لأنها الأماكن المفضلة للبق حيث يعيش و يتكاثر داخلها، وعند سدها يتم القضاء عليه.

التهوية الجيدة للمنزل، بدخول الشمس والهواء إليه بشكل كاف، لضمان جو صحي وبيئة نظيفة في المنزل غير جاذبة للحشرات.