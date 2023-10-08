طب حلوان: نستقبل 400 حالة يوميا بطوارئ مستشفى بدر

يعد مستشفى بدر الجامعي التابع لكلية الطب جامعة حلوان، واجهة علاج لجميع مرضى مدينة بدر والمدن المجاورة لإجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة بفضل ما يمتلكه المستشفى من تطور هائل فى التجهيزات الطبية التى توفرها رئاسة الجامعة، وكوكبة من أهم أعضاء هيئة التدريس الطبى فى مصر.

وصرحت الدكتورة رشا الرفاعي عميدة كلية الطب بـ جامعة حلوان، بأن معدل تردد المرضى اليومي على العيادات والطوارئ بمستشفى بدر الجامعي، في تزايد يوميا ويشمل متوسط الزيارات علي العيادات ٥٠٠ حالة يوميًا، والطوارئ وصل متوسط التردد إلى ٤٠٠ حالة يوميًا.

وأعلنت جامعة حلوان، أن ما تم من تطوير حتى الآن بمستشفي بدر الجامعي شمل تخصيص 8 أفدنة جديدة كامتداد للمستشفى الذي سيتم العمل به خلال الفترة القادمة، كما تم افتتاح وحدة عمليات النساء والتوليد التي تشمل 3 غرف عمليات.

وبلغ عدد غرف الرعاية 29 غرفة، ووحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومنظار القولون ووحدة مُتخصصة في مناظير الفراغ الثالث ومناظير قنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسي، وكذلك وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة 18 حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال والقسم الداخلي بسعة حوالي 170 سريرًا.