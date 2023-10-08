عظمة جزمتك.. تعليق جرئ من أحمد الطيب علي تقبيل حمزة المثلوثي حذاء شيكابالا

علق المعلق احمد الطيب علي تقبيل التونسي حمزة المثلوثي حذاء محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك بعد هدفه القاتل أمام البنك الأهلي.

ونشر أحمد الطيب عبر صفحته الرسمية الفيسبوك," عظمة قلبك تجلب لك الأحباب وعظمة ( جزمتك ) تجلب لك الحسّاااااااااد ".

وحقق الزمالك فوزاً صعباً على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة في الجولة الـ3 من منافسات دوري نايل.

وسجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي في الدقيقة 45 بخطأ فادح من محمد صبحي.

وأحرز الزمالك التعادل بأقدام صاروخية أحمد مصطفي زيزو في الدقيقة 53.

وسدد شيكابالا كرة صاروخية تسكن شباك محمد أبو جبل في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة يقفز الزمالك للمركز الـ 5 برصيد 5 نقاط، وتجمد البنك الأهلي في المركز الأخير دون نقاط.