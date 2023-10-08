ضبط محام وتاجر لاتهامهما بإطلاق الرصاص على 3 أشخاص في مدينة نصر

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي محامي وصاحب سوبر ماركت لقيامهما باصابه 3 أشخاص بالرصاص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمدينة نصر .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها 3 أشخاص مصابون بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين نجار وطالب وبين محامى وصاحب سوبر ماركت وبحوزتهما فرد خرطوش ، عدد من فوارغ الطلقات من ذات العيار جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، لحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بإستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك الإصابات، وتصادف مرور المصاب الثالث بمحل الواقعة ، تم ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.