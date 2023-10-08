"التجارة": بروتوكول تعزيز عمل المرأة من أهم بنود مفاوضات المنطقة الأفريقية الحرة

قال الدكتور محمد علي الوزير المفوض بوزارة التجارة والصناعة المصرية في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الافريقي الرابع عشر لصاحبات الاعمال والمهن وريادة الأعمال بالتعاون مع الموتمر الرابع لاتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا ومعرض اتحاد سيدات أعمال الكوميسا، أن العمل النسائي الإفريقي في غاية الأهمية لتطوير القطاع الخاص والقارة.

وأكد الدكتور محمد علي، أهمية تعزيز البروتوكول الموجود ضمن مفاوضات المنطقة التجارية الأفريقية الحرة لتمكين المرأة والشباب والعمل عليه.

وأشار الدكتور المفاوض إلي أن الٱفق متسع ولا حدود له للعمل في هذا الشأن، كما أن لدينا دور رائع وفعال في العمل والقطاع الخاص المسؤل في ريادة الأعمال للنساء.

ونوه بأهمية التعرف علي التوصيات الصادرة في هذا الشان والخاصة بهذا البرتوكول.

ودعا الجميع للمشاركة في المعرض المصري الأفريقي للتجارة المقرر عقده الشهر المقبل لتشجيع التجارة بين الدول الافريقية وتعزيز العمل معهم.

وأختتم كلمته بالتاكيد على أهمية العمل بروح واحدة سويا من أجل هذا الشأن ومن أجل المرأة الأفريقية.