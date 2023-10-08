رئيس مياه الأقصر يطلق إشارة البدء للعمل في مشروع الطاقة الشمسية بالحبيل

أطلق المهندس سالم أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر إشارة البدء في العمل بمشروع الطاقة الشمسية بالحبيل الذي يعد من المشروعات الهامة وإحدى المشروعات التابعة للإدارة العامة للبحوث والتطوير بالتنسيق مع الإدارة العامة للصرف الصحي والإدارة العامة للكهرباء.



وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر- في تصريح له اليوم الأحد بأهمية المشروع ودوره في تخفيض استهلاك الكهرباء ووجه بضرورة المتابعة وتحقيق الاستفادة من الطاقة الشمسية في محطات الصرف الصحي التابعة للشركة.



ويعمل مشروع الطاقة الشمسية بالحبيل بطاقة 70 كيلووات/ساعة بتكلفة مليون جنيه ويهدف إلى تقليل استهلاكا الكهرباء داخل المحطات توافقا مع خطة ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء، وكذلك بهدف تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية مما له تأثير إيجابي فى تقليل تأثير التغيرات المناخية حيث أن الكيلووات/ ساعة يقلل نصف المقدار من المكافئ الكربونى كذلك إستغلال مساحات موجودة غير مستغلة، كما يحتوى المشروع على عدد 138 لوحا شمسيا وتنتج المحطة شهريا 12600 كيلووات بما يعادل 151200 كيلو وات سنويا وتم عمل دراسة توسعات لمحطة معالجة الحبيل بطاقة 200 ك.و.س ليتم تنفيذها بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه.