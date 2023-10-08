عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام برايتون

محمد صلاح
محمد صلاح

يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، تحقيق إنجازا تاريخيا عندما يحل فريقه ضيفا على نظيره برايتون، اليوم الأحد، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب “فالمر”، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتساوي محمد صلاح مع أسطورة ليفربول كيني دالجليش كأكثر من سجل أهدافا للريدز في شباك برايتون بالدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وفي حال سجل محمد صلاح هدفا في مباراة اليوم، سينفرد النجم المصري بلقب الهداف التاريخي لفريق ليفربول أمام برايتون.

ليفربول يسعى لمداوة جراحه

 ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مداواة جراحه بتحقيق الفوز على برايتون في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، في مباراة شهدت خطأ كارثيا بإلغاء هدفا صحيحا للريدز بداعي وجود تسلل.

وخاض ليفربول 7 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 5 مباريات وتعادل في لقاء وخسر آخر.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، ويحل برايتون في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

محمد صلاح برايتون الدوري الإنجليزي دالجليش صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

بطولات أكتوبر منحتهم الإلهام| زويل وريهام ويارا.. بلوجرز وصُناع محتوى وثّقوا حكايات الوطن برشاقة

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

ترشيحاتنا

اندلاع حريق داخل مول تجاري شهير في الشيخ زايد بـ الجيزة

ظلام دامس وقصف متواصل.. صدي البلد يرصد معاناة غزة تحت النيران الإسرائيلية

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد برايتون

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة مصر الجديدة المتميزة

اعلان الحرب رسميا.. مكتب نتنياهو: 100 أسير ومفقود إسرائيلي في قطاع غزة

دفاع المتهم الثاني بقضية طبيب الساحل: تقرير الطب الشرعي باطل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

بيموت من ريحتها.. أعشاب عربية تقضي علي البق نهائيا

فيديو

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ