محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام برايتون

يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، تحقيق إنجازا تاريخيا عندما يحل فريقه ضيفا على نظيره برايتون، اليوم الأحد، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب “فالمر”، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتساوي محمد صلاح مع أسطورة ليفربول كيني دالجليش كأكثر من سجل أهدافا للريدز في شباك برايتون بالدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وفي حال سجل محمد صلاح هدفا في مباراة اليوم، سينفرد النجم المصري بلقب الهداف التاريخي لفريق ليفربول أمام برايتون.

ليفربول يسعى لمداوة جراحه

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مداواة جراحه بتحقيق الفوز على برايتون في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، في مباراة شهدت خطأ كارثيا بإلغاء هدفا صحيحا للريدز بداعي وجود تسلل.

وخاض ليفربول 7 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 5 مباريات وتعادل في لقاء وخسر آخر.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، ويحل برايتون في المركز السادس برصيد 15 نقطة.