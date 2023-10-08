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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد طوفان الأقصى.. تحرك من فرنسا لتأمين المعابد والمدارس اليهودية

علم فرنسا
علم فرنسا

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أن البلاد عززت الإجراءات الأمنية حول المعابد اليهودية والمدارس اليهودية في ضوء العمليات التي تم تنفيذها من قبل المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني.

وقالت بورن لقناة BFMTV: “لقد عززنا الإجراءات الأمنية في أماكن العبادة والمدارس. لا يوجد تهديد محدد في هذه المرحلة، لكننا سنظل يقظين للغاية”.

كما أعلنت بورن، تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب.

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، قالت بورن لتلفزيون “بي.إف.إم” اليوم الأحد "أوقفت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها في الوقت الحالي".

وأمس، السبت، أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة، والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال؛ ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

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