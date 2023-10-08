عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يعلن موعد مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بيان اتحاد الكرة الافريقي “كاف”، عبر حسابه على فيسبوك.

كاف في بيان رسمي: “مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا ستقام يوم الخميس في السابعة مساء بتوقيت أبيدجان، العاشرة بتوقيت القاهرة”.

أول تعليق من محمد عواد بعد الفوز على البنك الأهلي

كولر رفض.. فرج عامر يكشف فشل خطته في ضم لاعب من الأهلي

مصر تتقدم لاستضافة أمم أفريقيا 2027

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أعلن في وقت سابق عن تقدم 6 دول بملف لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2027، يتقدمها ملف مصر.

وبعد انسحاب الجزائر، يتنافس على ملف استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2027، كل من مصر وبوتسوانا وملف مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

كاف اتحاد الأفريقي كينيا وأوغندا وتنزانيا كاس امم افريقيا أحمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

بطولات أكتوبر منحتهم الإلهام| زويل وريهام ويارا.. بلوجرز وصُناع محتوى وثّقوا حكايات الوطن برشاقة

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

موضوعات متعلقة

أول تعليق من محمد عواد بعد الفوز على البنك الأهلي

أحمد موسى ينفي ما تداول عن مقتل 6 إسرائيليين بسيناء

كولر رفض.. فرج عامر يكشف فشل خطته في ضم لاعب من الأهلي

أمنية فرج عامر قبل لقاء الزمالك وسموحة.. شاهد

بعد استبعاده.. أحدث ظهور ل كهربا على انستجرام

أخطاء صارخة.. فرج عامر ينتقد التحكيم في مباريات الدوري

نجيب ساويرس يعلق على الأوضاع في الأراضي المحتلة : فرصة لكي نرى دولة فلسطين

مشهد تاريخي.. حلا شيحة تعلق على طوفان الأقصى

ترشيحاتنا

اندلاع حريق داخل مول تجاري شهير في الشيخ زايد بـ الجيزة

ظلام دامس وقصف متواصل.. صدي البلد يرصد معاناة غزة تحت النيران الإسرائيلية

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد برايتون

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة مصر الجديدة المتميزة

اعلان الحرب رسميا.. مكتب نتنياهو: 100 أسير ومفقود إسرائيلي في قطاع غزة

دفاع المتهم الثاني بقضية طبيب الساحل: تقرير الطب الشرعي باطل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

فيديو

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ