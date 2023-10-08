كاف يعلن موعد مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بيان اتحاد الكرة الافريقي “كاف”، عبر حسابه على فيسبوك.

كاف في بيان رسمي: “مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا ستقام يوم الخميس في السابعة مساء بتوقيت أبيدجان، العاشرة بتوقيت القاهرة”.

مصر تتقدم لاستضافة أمم أفريقيا 2027

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أعلن في وقت سابق عن تقدم 6 دول بملف لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2027، يتقدمها ملف مصر.

وبعد انسحاب الجزائر، يتنافس على ملف استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2027، كل من مصر وبوتسوانا وملف مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.