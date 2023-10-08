كولر رفض.. فرج عامر يكشف فشل خطته في ضم لاعب من الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة اعارة لاعب من ناشيء الأهلي عبر فيسبوك.

وكتب: “محمد زعلوك ناشئ الاهلي الجديد، حاولنا نحصل عليه إعارة من الاهلي لمدة موسمين أو حتى موسم واحد ، لكن كولر رفض وتمسك باللاعب وأتوقع أن يكون عماد متعب جديد”.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع نظيره الإسماعيلي، اليوم، الأحد، حيث يحل ضيفاً على الدراويش في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

واستهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع مدربه مارسيل كولر، مشواره في الدوري، بالفوز 4-0 على المصري، فيما تأجلت مباراته مع سيراميكا كليوباترا.