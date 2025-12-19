21 يناير.. أولى جلسات محاكمة ولي امر وزوجته بتهمة التعدي على مشرفة باص

حددت المحكمة المختصة جلسة 21 يناير المقبل نظر أولى جلسات محاكمة ولية الأمر وزوجها المتهمين بالتعدي على مشرفة مدرسة العمرانية، وذلك على إثر توهم الأولى قيام المشرفة بتوبيخ ابنتها ما ترتب عليه تعديها عليها محدثة إصابتها.



وكانت قررت جهات التحقيق بالجيزة، إخلاء سبيل ولية الأمر وزوجها بعد التعدي على مشرفة العمرانية وتشويه وجهها بسبب توبيخ ابنتهما، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه للأولى و5 آلاف جنيه للثاني.

كما كشفت التحقيقات في الواقعة، أنه باستدعاء مشرفة مدرسة العمرانية المعتدى عليها من ولية أمر تلميذة وزوجها، وبسؤالها حول ما طبيعة علاقتها بالطلاب محل إشرافها؟ أجابت: علاقتي بيهم حلوة جدًا لدرجة أن هناك أولياء أمور بيكلموني يقولولي أنت أحن على ابني مني، وفي أطفال مش بترضى تروح المدرسة غير لما أنا اللي أقولهم يلا من كتر حبي فيهم وحبهم فيا.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام ولي أمر إحدى الطالبات بالمدرسة محل عملها بالتعدى عليها، على خلفية خلافات متعلقة بنجلته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى ورد بلاغ إلى قسم شرطة العمرانية من مشرفة باص بإحدى المدارس الخاصة، مصابة بخدوش وكدمات متفرقة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، أفادت خلاله بتعرضها للاعتداء بالسب والضرب من قبل أحد الأشخاص وزوجته، وليى أمر إحدى الطالبات بالمدرسة محل عملها، والمقيمين بدائرة القسم.

وبسؤال وليى الأمر ومواجهتهما، أقرا بحدوث مشاجرة مع الشاكية بسبب قيامها بتوبيخ كريمتهما داخل باص المدرسة دون مبرر، على حد قولهما.