كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد الرسمي لسحب قرعة دور المجموعات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتقام القرعة يوم الجمعة المقبل الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري، وتنطلق في تمام الواحدة ظهرا.

وينطلق دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي في الأول والثاني والثالث من مارس2024.

وتأهل الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

حيث وصل الأهلي بالفوز 7-0 ذهابا وإيابا على سان جورج الإثيوبي.

فيما تأهل بيراميدز في مشاركته الأولى من المسابقة لدور المجموعات بعدما تخطى الجيش الرواندي بالفوز 6-1 في مجموع المباراتين.

وفي الكونفدرالية تأهل الزمالك وفيوتشر أيضا لدور المجموعات.

تصنيف مجموعات دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي عن تصنيف مجموعات دوري أبطال إفريقيا حيث سيتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق.

والتصنيف بحسب كاف سيأتي كما يلي:

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبيترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.