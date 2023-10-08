زيادة معدلات الحرق.. أخصائية تغذية علاجية تكشف أهمية كورس الأناسيليوم

أكدت ندى محمود، أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك من يعاني من صعوبة في الحرق، ويكون لديه شراهة عالية، ما يؤدي لحدوث سمنة تؤثر على الصحة، ولكن كورس الأناسيليوم له دور فعال في الإحساس بالشبع وزيادة معدلات الحرق.

وقالت ندى محمود، خلال لقاء لها في برنامج “مطبخ البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن كورس “الأناسيليوم” مصرح من وزارة الصحة المصرية، وآمن تماما وليس له أضرار على الصحة لأن مكوناته طبيعية.



وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس الأناسيليوم يساهم في تفتيت الخلايا الدهنية، مؤكدة أن “كورس الأناسيليوم عبارة عن ألياف طبيعية تعطي إحساسا بالشبع، وله تأثير فعال في إنقاص الوزن”.

