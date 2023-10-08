برلماني: أين "هيومن رايتس ووتش" و"البرلمان الأوروبي" من الانتهاكات ضد الفلسطينيين؟

استنكر النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف غطرسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وإيقاف الجرائم التي يرتكبها هناك.

وأشاد "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، بالجهود الكبيرة والمكثفة التي تقوم بها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الأشقاء الفلسطينيين، والحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية في غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنات غلاف غزة.

وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لابد من التدخل الفوري لإيقاف التصعيد الجاري بفلسطين، وإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين من الاعتداءات والأعمال الاجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وتساءل النائب أحمد محمد دياب: أين منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية والبرلمان الأوروبي من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.. أليس ذلك ضمن حقوق الإنسان؟!