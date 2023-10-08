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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل فى حادث تصادم بين دراجة وسيارة بالقليوبية

نقل المصاب
نقل المصاب

لقى عامل مصرعه إثر إصابته بكسر بالرقبة ونزيف داخلي بالمخ، خلال حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بمنطقة شارع المستشفى دائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك خلال سير العامل بالدراجة ومحاولته تخطي السيارة اصطدم بها وسقط أرضا وحدثت إصابته، جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة وسماع شهادة شهود الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الخانكة المركزي باستقبال جثة مصاب بكسر بالرقبة ونزيف داخلي بالمخ، جراء حادث تصادم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية كان يقودها "عبد الرحمن إ ح"، 20 سنة عامل مصاب بكسر بالرقبة ونزيف داخلي بالمخ وسيارة ملاكي بشارع المستشفى وذلك حال محاولة المتوفي تخطي السيارة من الجانب الأيمن اصطدم بها واختلت عجلة القيادة بيده وسقط أرضا وحدثت إصابته.
وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية الطبيب الشرعى تفريغ كاميرات المراقبة قسم شرطة الخانكة مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية وقوع حادث تصادم

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