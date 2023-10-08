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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فريد زهران يختار الشمس رمزا انتخابيا في السباق الرئاسي

فريد زهران المرشح
فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل

اختار فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل الشمس، رمزا انتخابي له في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي تضمنت 15 رمزا انتخابيا، هي رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

وتضمن قرار الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا بالجدول المرفق، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابى له من بين الرموز المتاحة.

تقدم فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، منذ قليل، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي فتحت باب الترشح للسباق الرئاسي منذ 5 أكتوبر ويستمر إلى 14 من الشهر نفسه.

يأتي ذلك بعدما أنهى فريد زهران إجراءات الكشف الطبي صباح اليوم، الأحد، بمستشفى العاصمة الإدارية.

وحصوله على تزكية أكثر من 20 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، كأحد الشروط اللازمة للتقدم بالترشح، والتي تأتي كبديل للتوكيلات الشعبية الموثقة من الشهر العقاري.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

ويعد فريد زهران ثاني المتقدمين رسميًا بأوراق ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد المرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي.

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