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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئاسة مركز الخارجة تزيل تعديات بالبناء المخالف على أراضى الدولة بحى البساتين

إزالة إشغالات
إزالة إشغالات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد عن إزالة تعدٍ على أرض ملك الدولة بالبناء بحى البساتين بمدينة الخارجة، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بضرورة متابعة التعديات على أملاك وإزالتها وتحت إشراف جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة.

وقامت لجنة مختصة من المركز برئاسة أحمد صدقى، معاون رئيس مركز الخارجة، بإزالة جميع أشكال التعدى التى تم رصدها وإعادة الشيء إلى أصله، وتحرر محضر بالأعمال التى تم اتخاذها وأحيل إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جانبها، طالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة المواطنين الذين يقومون بالتعدى على أراضى الدولة بجميع أشكال التعدى، بالعدول عن تلك المخالفات القانونية التى تعرضهم للمساءلة، حيث تقوم لجان المتابعة والحصر بعمل مرور يومى لرصد أية مظاهر للتعدى على أراضى الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا.

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فى سياق آخر، تستكمل قطاعات النظافة والاحياء أعمال الحملات لنظافة الاحياء السكنية حيث يتم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة وسيارة شفط الأتربة والموارد البشرية من العمالة لنظافة الاحياء السكنية والشوارع الرئيسية ومتخللات العمارات السكنية ورفع المخلفات وجمع القمامة ونقلها إلى الاماكن المخصصة لذلك.

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