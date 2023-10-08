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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يشارك في إطلاق عام الإيسيسكو للشباب

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

شارك الأستاذ الدكتور عبدالعزيزطنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد  اليوم السبت، في الاحتفالية الدولية الكُبرى التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب".

يأتي ذلك تحت برعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو".

«تعليم الوادي الجديد» يفوز بالمركز الخامس بمسابقات النشاط الصيفي للتربية الفنية


 

ئيس مجلس الوزراء الإيسيسكو للشباب إطلاق عام الإيسيسكو للشباب التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي اللجنة الوطنية المصرية للتربية رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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