أخبار التوك شو.. عكاشة عن مهاجمة فوج إسرائيلي: كان تقديره خاطئاً.. الأرصاد تبشر محبي الشتاء.. أخر تحركات الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

بثت قناة "القاهرة الإخبارية"، تفجيرا على الهواء في غزة، بعدما طالب جيش الاحتلال عبر بعض الناطقين باسم سكان قطاع غزة بترك منازلهم لأن عملية استهداف جديدة ستتم عبر قصف صاروخي بالمروحيات أو عبر الطائرات المقاتلة.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 8- 10-2023.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد :

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد .

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2474 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2165 جنيها.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

الأرصاد: العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 30

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد مازالت تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ ويؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي تلطيف الأجواء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.



أضرار التدخين على الإبصار.. و3 نصائح مهمة للحفاظ عليه

قدّم الدكتور إيهاب سعد عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة عددًا من النصائح والتوضيحات المهمة في إطار تصحيح المعتقدات الخاطئة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر.



وقال “سعد” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الخيريا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إن الاحتياج إلى النضارة يعتبر السبب رقم 1 في أسباب الضعف الشديد للإبصار، معقبًا: “ده أهم أسباب عدم تحصيل الطلاب في الدراسة.. والموضوع يتحل بمجرد أنه يلبس النضارة”، مشددًا: “لابد من الجلوس بطريقة صحيحة واستخدام مصدر إضاءة مناسباً”.

عبرت الصين، اليوم الأحد، عن «قلقها العميق» جراء تصعيد العنف الذي خلف مئات القتـ ـلى بين إسرائيل والفلسطينيين، أن تكرار الصراع بين فلسطين وإسرائيل يبرهن مرة أخرى أن الجمود الذي طال أمده في عملية السلام لا يمكن أن يستمر، وأن المخرج الأساسي من الصراع يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) .

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد وزراة الزراعة، إن الوزراة لديها خطة للاستفادة من المتبقيات والمخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز، وهذه الخطة لها بُعد بيئي واقتصادي.

أثارت أزمة انتشار بق الفراش الذعر لدى الفرنسيين حكومة وشعباً، وظهر ذلك جلياً في خلوّ الفصول الدراسية من التلاميذ، وامتناع مستخدمي وسائل النقل العام عن الجلوس، ومن مظاهره أيضاً الأثاث الملقى في الشوارع مخافة أن يكون ملوّثاً.

تلقى الرئيس السيسي إتصالا هاتفياً من ملك الأردن عبدالله الثاني، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"

تشغل أسعار البيض والدواجن بال كل مواطن؛ كونها من أنواع البروتين الأساسية على المائدة المصرية، ونستعرض لكم من خلال السطور التالية أخر مستجدات الأسعار في الأسواق والتي جاءت كالتالي:



أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مقتل 30 من عناصر الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الهجوم أمس، الأحد، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على حادث إطلاق النار على فوج سياحي إسرائيلي، قائلاً: "أعتقد أننا أمام حادث عارض ، وتقف جهات التحقيق الآن على ملابساته".