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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفجيران على الهواء.. لحظات مرعبة يعيشها سكان غزة.. شاهد

صدى البلد

بثت قناة "القاهرة الإخبارية"، تفجيرا على الهواء في غزة، بعدما طالب جيش الاحتلال عبر بعض الناطقين باسم سكان قطاع غزة بترك منازلهم لأن عملية استهداف جديدة ستتم عبر قصف صاروخي بالمروحيات أو عبر الطائرات المقاتلة.

 قطاع غزة مغطى على مدار العام بطائرات استطلاع

وذكر الإعلامي أحمد أبو زيد أن قطاع غزة مغطى على مدار العام بطائرات استطلاع ومراقبة مستمرة، وهذا ما ضاعف من حجم الأسئلة الملقاة على عاتق السلطات الإسرائيلية بأنها يتعين عليها أن تقدم الإجابات والتفسيرات للإسرائيليين أنفسهم، كيف يمكن لهذا القطاع المغطى على مدار الساعة بطائرات استطلاع وكاميرات المراقبة أن يحيط عملية بهذا القدر من الترتيب والتنظيم التي تقول صحيفة معاريف بأن هذه العملية استأهلت تدريبا امتدّ لبضعة أشهر حتى يتم تنفيذها على هذا النحو المحكم.

يبدو أن هذه العمليات في غزة ستبقى مستمرة حتى إشعار آخر

 

وقال الإعلامي أحمد أبو زيد إنه والتفجير الأول ناجمان عن قصفين متتاليين استهدفا برجا سكنيا أو منزلا من بين المنازل التي جرى هدمها منذ يوم أمس من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواصلا: "يبدو أن هذه العمليات ستبقى مستمرة حتى إشعار آخر ريثما يتم الوصول إلى تهدئة إذا كانت التهدئة متاحة في خضم هذه المعارك التي لا تزال قائمة حتى اللحظة".
 

 

 

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