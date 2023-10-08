مساعد وزير الخارجية الأسبق: يجب مطالبة أمريكا بتخفيف تأييدها الأعمى لإسرائيل |فيديو

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الوضع بين فلسطين وإسرائيل مؤسف، ومصر تحاول إيجاد حل له، لافتاً إلى أن مصر تتميز بأن لها علاقات مباشرة بجميع الأطراف ، و اتصالات مباشرة معهم.

جانب كبير من التحالف الغربي يؤيد الموقف الإسرائيلي



وأضاف جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن جانب كبير من التحالف الغربي يؤيد الموقف الإسرائيلي على الإطلاق، ويتجاهل تماما حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا أمر مؤسف للغاية، مؤكداً أن الوجود الإسرائيلي هو عدوان على فلسطين، فالوضع معقد ومصر تحاول اتخاذ سبيل في الوسط لحل الازمة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى، أنه يجب مطالبة أمريكا بأن تخف من التأييد الأعمى لإسرائيل، وأن يكون هناك توازن بين الحق الفلسطيني ودعمها لإسرائيل، بالإضافة إلى إنحياز فرنسا بشكل تام لإسرائيل، مستبعدا أن يتمكن مجلس الأمن في ضوء الفيتو الأمريكي من اتخاذ موقف إيجابي.