تلبية لطوفان الأقصى.. آلاف الأردنيين يتوجهون إلى فلسطين لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي

تم تداول مقاطع فيديو عبر منصة X (تويتر سابقا)، اليوم الأحد، تظهر توجه آلاف الأردنيين إلى فلسطين لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي.

في الإطار نفسه، خرج أمس، السبت، العديد من المواطنين في سلطنة عُمان إلى الشوارع، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، ويهتفون مطالبين بفتح أبواب "الجهاد".

وحذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح أمس، السبت ٧ أكتوبر الجاري، من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.