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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهداف بيئية واقتصادية.. الزراعة تُكثف حملات التوعية بمنظومة تجميع وتدوير قش الأرز

قش الأرز
قش الأرز

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد وزراة الزراعة، إن الوزراة لديها خطة للاستفادة من المتبقيات والمخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز، وهذه الخطة لها بُعد بيئي واقتصادي.
 

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وأضاف “عزوز” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن الخطة تتم عن طريق حملات وندوات إرشادية وتوعوية بمشاركة خبراء المجال، حيث يتم العمل على توصيل أبسط طريقة للمزارع من أجل التعامل الصحيح مع المخلفات والاستفادة منها.

وتابع رئيس قطاع الإرشاد وزراة الزراعة، أن العمل يتم في مجموعة من المحافظات منها القليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية، وتعد هذه أشهر المحافظات بزراعة الأرز، لافتًا إلى أن هذا العكل يتم بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

قش الأرز صباح الخير يامصر الاولي المصرية ندوات إرشادية الزراعة

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