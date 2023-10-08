أول تعليق للفائزة بجائزة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا |شاهد

بعد ما تزينت قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم بعلماء وأساتذة مصريين من كليات جامعة عين شمس، وكنت من ضمنهم الدكتورة أميمة الدهشان، أستاذ ورئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، حيث علقت على اختيارها للفوز بـ جائزة أفضل 2% من الأكثر تأثيرًا في العالم، قائلة: “سعيدة جدًا إن الإعلان عن الجائزة تم في هذا الشهر.. والفرحة كانت فرحتين فرحة النصر وفرحة الجائزة”.



وأضافت “دهشان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن التواجد في هذه القائمة تتطلب بذل مجهودًا كبيرًا في الأبحاث، معقبة: “وصلنا لـ 120 بحثًا وهذه الأبحاث يتم نشرها في مجلات علمية كبيرة”.



وتابعت أستاذ ورئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، أنه تم الحرص على أن تخدم الأبحاث الصحة القومية، لافتة إلى أنه لم يكن مجهودًا فرديًا، حيث كان للكلية مساهمة كبيرة للغاية.