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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحث مواجهة العدوان.. فلسطين تطلب عقد اجتماع وزاري طارئ لمجلس الجامعة العربية

السفير مهند العكلوك
السفير مهند العكلوك

قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه بناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تم تقديم مذكرة اليوم تتضمن طلب عقد إجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن، لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال السفير العكلوك في تصريح له اليوم، إن "الاجتماع العاجل يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين على مدار الأيام الماضية، تحت حماية ورعاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة، وعدوان إسرائيلي على القطاع يستهدف قتل وإرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية، وكذلك تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات، بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم.

وقال إن المندوبية تطلب من الأمانة العامة الموقرة سرعة إتخاذ اللازم ، نحو تعميم هذه المذكرة على مندوبيات الدول الأعضاء الشقيقة، والعمل على عقد الإجتماع المطلوب بالسرعة الممكنة.

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