أسعار العملات الأجنبية والعربية فى بنوك مصر الجمعة.. استقرار الدولار .. انخفاض الإسترليني واليورو.. الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل 2155 جنيها 

أسعار العملات والذهب



الدولار يسجل 30.95 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 37.53 جنيه للبيع

اليورو يسجل 32.51 جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 8.25 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي يسجل 8.42 جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.12جنيه

الذهب عيار 21 يسجل 2155 جنيها للجرام





يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.



هبطت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، بينما تباينت العملات العربية وذلك على مدار تعاملات الأسبوع مقارنة بتعاملات الأحد الماضي، فيما واصل سعر الذهب التراجع.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة السادس من أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي بنكي مصر والأهلي.



أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

تراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا نحو32.13جنيه للشراء و32.49 جنيه للبيع مقابل 32.72جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع منخفضة 23 قرش.

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة ليسجل 37.10جنيه للشراء و37.56 جنيه للبيع مقابل 37.85 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 29 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 33.30 جنيه للشراء 33.73جنيه للبيع منخفضا بقيمة 30 قرشا مقارنة الأحد الماضي.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و30.85جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 32.13جنيه للشراء و32.49 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 37.10 جنيه للشراء و37.55جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 33.30 جنيه للشراء و33.73جنيه للبيع.



أسعار العملات في البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 32.37 جنيه للشراء و32.51 جنيه للبيع مقارنة 32.71 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بانخفاض 20 قرش.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم لنحو 37.37جنيه للشراء و37.53 جنيه للبيع مقارنة 37.75 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 23 قرش.

سجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم ليسجل 33.54جنيه للشراء و 33.69 جنيه للبيع.



العملات العربية اليوم الجمعة

تباينت أسعار العملات العربية على مدار تعاملات الأسبوع، وتراجع سعر صرف الدينار الكويتي بشكل طفيف في بنكي الأهلي ومصر بينما استقر في البنك المركزي.

وسجلت العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي:

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري ليسجل 98.82جنيه للشراء و99.77جنيه للبيع مقارنة بـ 99.88جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي، مستهل الأسبوع بانخفاض 10 قروش.

سعر صرف الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .



سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية في بنك مصر

وجاءت أسعار العملات العربية خلال الجمعة في بنك مصر على النحو التالي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.49 جنيه للشراء و99.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

سعر صرف الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.





أسعار العملات العربية في البنك المركزي

وسجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :



سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.68جنيه للشراء و100.12 جنيه للبيع بتراجع قرشين.



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49جنيه للبيع



العملات العربية الأعلى عالميا



وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



أسعار الذهب اليوم الجمعة



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2463 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2258 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2155جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1847جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1437جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1231جنيهًا .

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17240 جنيه.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 2.4 مليون جنيه .

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1820 دولار



أسعار المصنعية والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.