هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية

هبطت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على مدار تعاملات الأسبوع مقارنة بتعاملات الأحد الماضي، حيث تراجعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني واليورو بنحو 30 قرشا.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة السادس من أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي بنكي مصر والأهلي.



أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

تراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم ، مسجلا نحو32.13جنيه للشراء و32.49 جنيه للبيع مقابل 32.72جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع منخفضة 23 قرش.

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة ليسجل 37.10جنيه للشراء و37.56 جنيه للبيع مقابل 37.85 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 29 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 33.30 جنيه للشراء 33.73جنيه للبيع منخفضا بقيمة 30 قرشا مقارنة الأحد الماضي.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و30.85جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 32.13جنيه للشراء و32.49 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 37.10 جنيه للشراء و37.55جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 33.30 جنيه للشراء و33.73جنيه للبيع.



أسعار العملات في البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 32.37 جنيه للشراء و32.51 جنيه للبيع مقارنة 32.71 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بانخفاض 30 قرش.

سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم لنحو 37.37جنيه للشراء و37.53 جنيه للبيع مقارنة 37.75 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 32 قرش.

سجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم ليسجل 33.54جنيه للشراء و 33.69 جنيه للبيع.