تراجع الدينار الكويتي واستقرار الريال السعودي .. أسعار العملات العربية في مصر

تباينت أسعار العملات العربية على مدار تعاملات الأسبوع، وتراجع سعر صرف الدينار الكويتي بشكل طفيف في بنكي الأهلي ومصر بينما استقر في البنك المركزي.

يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة السادس من أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقابل سعر إغلاق الأحد الماضي، مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات العربية

وسجلت العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي:

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري ليسجل 98.82جنيه للشراء و98.77جنيه للبيع مقارنة بـ 99.88جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي، مستهل الأسبوع بانخفاض 10 قروش.

سعر صرف الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .



سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع

أسعار العملات العربية في بنك مصر

وجاءت أسعار العملات العربية خلال الجمعة في بنك مصر على النحو التالي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.49 جنيه للشراء و99.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.



أسعار العملات العربية في البنك المركزي

وسجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :



سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.68جنيه للشراء و100.12 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49جنيه للبيع



العملات العربية الأعلى عالميا



وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.