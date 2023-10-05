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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5 أكتوبر

اسعار الدولار والعملات
اسعار الدولار والعملات

استعرضت الإعلامية فرح سعيد تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  عبر فضائية "صدى البلد" .
 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 32.51 جنيه للبيع، و32.37 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.53 جنيه للبيع، و37.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.12 جنيه للبيع، و99.68 جنيه للشراء .

سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

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