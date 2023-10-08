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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ثبات واستقرار.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم  الأحد ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 8- 10-2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد :

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 32.52 جنيه للبيع، و 32.41 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.54 جنيه للبيع، و37.41 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.7  جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.

أسعار الدولار العملات العربية والاجنبية سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

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