عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الوفد يستنكر الهجمات الإسرائيلية على فلسطين: نرفض سياسة العالم في الكيل بمكيالين

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

أصدر  حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة بياناً حول العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية والأوضاع المتدهورة داخل «غزة».

وطالب الدكتور عبدالسند يمامة بضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية البشعة على الأراضى الفلسطينية فى أسرع وقت. وأعرب الدكتور عبدالسند يمامة عن قلق حزب الوفد تجاه الأوضاع المتدهورة فى فلسطين.

وناشد المجتمع الدولى بضرورة وقف التصعيد الإسرائيلى والهجمات على الشعب الفلسطينى الأعزل، مشيرا إلى أن سياسة الكيل بمكيالين التى يتبعها المجتمع الدولى يجب أن تتوقف فوراً لأنها وراء كل الأحداث الجارية على الأرض.

وطالب رئيس الوفد بضرورة تنفيذ حل الدولتين إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما حيا الدكتور عبدالسند يمامة جهود الدولة المصرية فى وقف نزيف الدم الفلسطنيى، مؤكدا أن مصر تقف إلى جوار حقوق الشعب الفلسطينى ولا يمكن أن تتخلى أبداً عن هذا الدور المهم، ولن تترك الشعب الفلسطنيى إلا بعد تحقيق مطالبه وإقامة دولته الفلسطينية.

وأشار الدكتور عبدالسند إلى دور مصر المحورى فى بذل كافة الجهود من خلال الاتصالات المكثفة على كافة المستويات لتحقيق كافة حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة ومن أجل تجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

رسميا الوطنية للانتخابات تتسلم أوراق ترشح فريد زهران للرئاسة

إحالة المتهمين في قضية طبيب الساحل إلى المفتي

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

ترشيحاتنا

مكثفة ومتتالية.. رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة نحو مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي

ملك الأردن لأوروبا: التصعيد سيستمر في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

نتنياهو يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن

ليبرمان: قرار القضاء على حماس شرط المشاركة بحكومة الطوارئ الإسرائيلية

أردوغان: لا سلام إلا بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بهدفي صلاح.. ليفربول يتعادل 2-2 مع برايتون في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش الأسود.. مى عمر تثير الجدل رفقة زوجها

ظهورت بلون شعر جديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ سلمى أبو ضيف.. شاهد

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب | شاهد

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ