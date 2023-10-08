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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة إعلانات غير مرخصة بحي غرب المنصورة وبلقاس والتحفظ عليها

حملات ازالة
حملات ازالة

 استمرت أعمال الحملات المكثفة من خلال ادارة الإعلانات بمحافظة الدقهلية  لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.


وأوضح التقرير الذي عرضه المحاسب محمد البدوي مدير ادارة الاعلانات بالمحافظة انه تم ازالة عدد من الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بنطاق حي غرب مدينة المنصورة ومركز ومدينة بلقاس وتم التحفظ علي الاعلانات التي تم ازالتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفقا لإشتراطات لائحة الاعلانات المقررة بالتنسيق مع السيد، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس وفريق عمل الإعلانات والإشغالات برئاسة حي غرب المنصورة ورئاسة مجلس مدينة بلقاس.


ويذكر أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وكان"محافظ الدقهلية "قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

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الشوارع والميادين ب بمحافظة الدقهلية حى غرب المنصورة رئيس مركز ومدينة مركز ومدينة بلقاس مدينة المنصورة محافظة الدقهلية

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