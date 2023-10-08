«الحضري عمل إيه وهو في سِنُّه؟».. خالد الغندور يدافع عن حارس الزمالك

دافع الإعلامي خالد الغندور، عن حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأول، محمد صبحي، مؤكدا أنه حارس متميز، ولديه مستقبل كبير، خاصة أنه لا زال صغير السن.

وكتب الإعلامي الرياضي خالد الغندور، عبر حسابه على “فيس بوك”: “”حمد صبحي مواليد 99 يعني 24 سنة، روح شوف الحضري لما كان عنده 24 سنة والشناوي 24 سنة كان مستواهم إيه؟ وعملوا إيه؟ واكتسبوا خبرات إمتى؟ وأصبحوا أساسيين ومن أفضل الحراس في إفريقيا في سن كام؟.. منتظر الرد".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأبيض رصيده بهذا الفوز إلى 5 نقاط يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.