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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الزمالك يبرام عقد رعاية لفريق البطل الأولمبي للكرة النسائية

صدى البلد

قام مسؤلي نادي الزمالك بإبرام عقد رعاية لفريق البطل الأولمبي للكرة النسائية وجاءت تلك الخطوة في إطار التزام النادي باشتراطات الاتحادين الافريقي والدولي للمشاركة في البطولات القارية والتي من بيننها ان يمتلك النادي فريقا للكرة النسائية او ان يقوم برعاية فريق كرة نسائية ونظرا لإيقاف النادي من القيد في الفترة الحالية وصعوبة ابرام تعاقدات لتكوين فريق كرة نسائية فقد قام الكابتن اسماعيل يوسف مدير قطاع الناشئين والكابتن تامر عبد الحميد رئيس قطاع  الاستثمار  والاكاديميات والمشرف علي مدرسة الكرة الأساسية بالتوصل لاتفاق لرعاية فريق البطل الأولمبي لمدة موسم وتم توقيع العقود في وجود اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية الاستاذ أحمد فؤاد الوطن المدير المالي والاستاد ايمن شعراوي مدير النشاط الرياضي

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