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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى عيد زواجهم .. صور رومانسيه تجمع بين مى عمر وزوجها

صدى البلد

تصدرت الفنانة مى عمر ، ا لتريند عبر موقع جوجل بعد احتفالها بعيد زواجها من المخرج محمد سامى.

 

وتعتاد  الفنانة مى عمر  على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

 

وتتميز مى عمر  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد مى عمر  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

الفنانة مى عمر الفنانة مي صور رومانسيه عيد زواجه محمد سامى ن المخرج محمد سامي مي عمر وزوجها

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