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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم "طوفان الأقصى".. قرار عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن إسرائيل

جو بايدن
جو بايدن

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمر بتقديم دعم إضافي لإسرائيل في أعقاب هجوم المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى”، دون تقديم تفاصيل عن الإجراءات.

وأوضح البيت الأبيض: “أطلع فريق الأمن القومي الرئيس ونائبه هذا الصباح على الوضع في إسرائيل”.

وأضاف البيت الأبيض أنهم “سيستمرون في تلقي التحديثات وسيظل المسؤولون على اتصال وثيق مع إسرائيل”.

ومنذ قليل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن رد إسرائيل في قطاع غزة سيظل في الأذهان طوال الخمسين سنة المقبلة، وستندم حماس على أنها بدأت ذلك- حسب قوله.

وأضاف جالانت، خلال زيارة مستوطنة أوفاكيم، التي شنت عليها المقاومة الفلسطينية هجمات قوية: “لقد تغيرت قواعد الحرب… الثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون ثمنًا باهظًا للغاية، سيغير الواقع لأجيال”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن قوات المقاومة الفلسطينية لا تزال داخل إسرائيل.

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وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “ قصفنا 800 هدف لحماس في قطاع غزة”.

وتحدث هاجاري، عن وضع القتال: "تواصل قواتنا حماية سكان عطاف.. واجهت وحدات خاصة قوات من المقاومة الفلسطينية في مستوطنة باري. ولا يزالون في المنطقة".

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