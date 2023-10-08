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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العريش تحتفل باليوبيل الذهبي والذكري الـخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

احتفال جامعة العريش
احتفال جامعة العريش بانتصارات أكتوبر المجيدة

نظمت جامعة العريش  شمال سيناء،  اليوم الأحد ، احتفالية بمناسبة باليوبيل الذهبي والذكري الـخمسين لانتصارات أكتوبر المجيد، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بحضور عدد من قادة حرب أكتوبر اللواء أحمد كمال المنصوري، المُلقب بـ "الطيار المصري الخارق" ، والبطل عبد الجواد سويلم، المُلقب بـ "الشهيد الحي"، و اللواء بحري وسام عباس حافظ، ونواب رئيس الجامعة واعضاء هيئة التدريس والعاملين، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية وعدد من مشايخ ورموز المحافظة وممثلين عن الأزهر والكنيسة، والذى أقيم بمقر جامعة العريش بالضاحية.
 

 

وقدم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، التهنئة  للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 50 لحرب أكتوبر المجيدة، ومرحبًا بالحضور،  مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر سيظل يومًا فارقًا في تاريخ أمتنا العربية لأنها ذكرى العزة والكرامة، واسترداد سيناء الغالية، بدماء شهدائنا من القوات المسلحة.
 

 وفى كلمته أكد اللواء أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر، والذى شارك في 52 طلعة جوية في حرب أكتوبر المجيدة، " وصاحب أطول طلعة جوية في حرب أكتوبر، والذى قال عندما شعرت بأنني سأموت وأن طائرات العدو خلفي، قمت بالمناورة الشهيرة، واعتقد الطيارون اليهود العدو أنني سأنتحر، ولكن " رفعت رأسي لله مناجيًا:

 أنا بقاتل في سبيلك أنا كده هاموت والطيارة هاتتكسر، اعتقد اليهود حينها أن طائرتي دُمرت"، "لكن الله استجاب لدعائي، وبعد بضعة ثوانٍ فوجئ اليهود بانطلاق الطائرة من الأرض مرة أخرى مثل الصاروخ.


وأكد  المقاتل البطل عبدالجواد سويلم: وهو أحد أبطال حرب الاستنزاف، والذي أصيب بقطع قدميه وذراعه وفقد إحدى عينيه والمعروف إعلاميًا بـ "الشهيد الحي"،  على  أن أحسن لحظة في حياته هي اللحظة التي انفجر فيها الصاروخ وأصابه، وكان أملي في الله أني أكون شهيد. 

 حيث وجه " الشهيد الحي" كلمة لأبناء الشعب المصري والحاضرين، قائلا: "خلوا بالكم دلوقتي العدو بتاعنا مقدروش علينا بالمدفع وفلسوا من ناحية المدفع وبيحاربونا دلوقتي بالإشاعات والأكاذيب والفتن ومش كل كلمة تشوفها تصدقها.

 

99عملية


 وقد تناول  اللواء بحري وسام عباس حافظ، كبير المرشدين بهيئة قناة السويس، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة:  في كلمته " قمنا بعدد 99 عملية في 3 سنوات خلال حرب الاستنزاف حققنا خلالها انتصارات كبيرة على العدو، كان أهمها تدمير المدمرة إيلات وعدد من المواقع قوية للعدو، ليسجل أبطال القوات المسلحة انتصار تاريخي خلال حرب أكتوبر، وأكد على أنه يجب على الجميع دعم القيادة السياسية في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية.


وخلال الحفل قدم فريق الموسيقى، والكورال، وفرقة الفنون الشعبية بجامعة العريش فقرات فنية، وغنائية عن حرب أكتوبر المجيدة.
 

وفي الختام  سلم  الدكتور رئيس الجامعة في حضور شيوخ وعواقل سيناء وممثلي النواب،  الدروع إلى الضيوف والتقاط الصور التذكارية معهم احتفالا بالمناسبة المجيدة.
 

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