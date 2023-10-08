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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير مجموعة 73 مؤرخين: حرب أكتوبر منجم لا ينتهي للروح الوطنية.. فيديو

أكتوبر
أكتوبر

قال يحيى مصطفى حبيب، مدير إقليم القناة وسيناء للمجموعة 73 مؤرخين، إن حرب السادس من أكتوبر مثلت صدمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن هناك الكثير من العوائق التي كانت تعوق تقدم الجيش المصري مثل خط بارليف وخلافه.

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وأضاف "حبيب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الآلة الإعلامية للاحتلال الإسرائيلي ضخمة جدًا، ويسعى من خلال هذه الوسائل لإظهار أن الجندي الإسرائيلي لا يقهر، مشيرًا إلى أن حرب السادس من أكتوبر ملهمة، وهذا واضح في أعمال المقاومة الفلسطينية خلال هذه الأيام من التسلل داخل الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن أغلب الشباب المصري يهتم بمواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك هناك ضرورة لتوعية الشباب بحرب أكتوبر من خلال هذه الوسائل الحديثة، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر منجم لا ينتهي للروح الوطنية وهي أساس الانتصار في معركة الوعي.

 

مؤرخ: جيش الاحتلال يُضخم من قوته خوفًا من أي مواجهة عسكرية محتملة

قال يحيى مصطفى حبيب، مدير إقليم القناة وسيناء للمجموعة 73 مؤرخين، إن هناك إمكانية لاستلهام النصر من حرب السادس من أكتوبر لتحقيق أي انتصار في أي معركة، مضيفًا أن هناك تنوعا الآن في الإعلام سواء قنوات فضائية مصرية أو عالمية أو مواقع تواصل اجتماعي، وهذا أدى لوجود كم هائل من المعلومات والثقافات، ولذلك هناك ضرورة لزرع القيم في نفوس كل طفل، لأن هذا يزرع الروح الوطنية بشكل كبير.

وأضاف "حبيب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك الكثير من البطولات المجهولة، وهناك أبطال في كل الأسلحة وفي كل الرتب العسكرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة نحتت في الصخر وحققت انتصارًا عسكريًا  ضخمًا، ما أجبر العالم على احترام الدولة المصرية.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يعمل على تضخيم قوته العسكرية، وهذا دليل على أن جيش الاحتلال يخشى من الدخول في أي مواجهة عسكرية.

 


مؤرخ: حرب الاستنزاف مكنت الجيش من الاستعداد لحرب أكتوبر

قال يحيى مصطفى حبيب، مدير إقليم القناة وسيناء للمجموعة 73 مؤرخين، إن الجيش المصري طور من نفسه بعد النكسة، حيث جمعت المخابرات معلومات كبيرة عن العدو الإسرائيلي والاستعانة بأهالي سيناء مع كل صغيرة وكبيرة عن الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "حبيب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عمليات حرب الاستنزاف أدت لاستعداد القوات بصورة كبيرة، لمواجهة الاحتلال قبل حرب السادس من أكتوبر، معقبًا: "الجنود قبل الحرب كانوا مستعدين للجبهة بسبب العمليات التي نفذت في حرب الاستنزاف".

ولفت إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات وصف بالرئيس المؤمن لأنه كان لديه إيمان كبير بالله، مشيرًا إلى أن فكرة حرب أكتوبر كانت موجودة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ونُفذت في عهد الرئيس السادات الذي تحمل الكثير من الضغوطات، لأنه لم يكن يريد بدء الحرب إلا مع الاستعداد الكامل، وهذا يأتي في إطار امتلاكه مهارات القيادة العسكرية والسياسية، وتنفيذ خطة الخداع الاستراتيجي.

 

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