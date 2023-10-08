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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بشير عبدالفتاح: عملية طوفان الأقصى صفعة فلسطينية لإسرائيل تستلهم روح أكتوبر.. فيديو

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

وصف الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عملية طوفان الأقصى بأنها صفعة فلسطينية لإسرائيل.

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إعلام عبري : “طوفان الأقصي” قتل 700 إسرائيلي على الأقل

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للرد على طوفان الأقصى..إسرائيل تشن عمليات واسعة وتهدد بـ حرب كبرى بالشرق الأوسط

وأضاف الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الفلسطينيون يستلهمون روح انتصار حرب أكتوبر ويحاولون تكرار التجربة".

 

وأشار الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،: "هناك تشابه كبير بين عملية طوفان الأقصى وبين انتصار حرب أكتوبر"، موضحا: "عملية طوفان الأقصى هزت الكبرياء العسكري الإسرائيلي ونالت من استراتيجية الردع التكتيكي".
 

بشير عبدالفتاح طوفان الأقصى الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور بشير عبدالفتاح انتصار حرب أكتوبر

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