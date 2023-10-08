بشير عبدالفتاح: عملية طوفان الأقصى صفعة فلسطينية لإسرائيل تستلهم روح أكتوبر.. فيديو

وصف الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عملية طوفان الأقصى بأنها صفعة فلسطينية لإسرائيل.

وأضاف الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الفلسطينيون يستلهمون روح انتصار حرب أكتوبر ويحاولون تكرار التجربة".

وأشار الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،: "هناك تشابه كبير بين عملية طوفان الأقصى وبين انتصار حرب أكتوبر"، موضحا: "عملية طوفان الأقصى هزت الكبرياء العسكري الإسرائيلي ونالت من استراتيجية الردع التكتيكي".

